حقيقة حمل كلوي كارداشيان بطفلها الثاني من حبيبها السابق

متابعة بتجـــــــــرد: سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونُشرت عبر بعض المواقع الإخبارية أخبار تفيد بأن نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كلوي كارداشيان حامل بطفلها الثاني من حبيبها السابق لاعب كرة السلة الشهير تريستان نومبسون. إلا أن كارداشيان أكّدت أنها مجرد شائعات وأن الأخبار لا صحة لها، معبّرة عن انزعاجها الشديد منها. وإشارة إلى أن كارداشيان كانت انفصلت خلال العامين الأخيرين عن حبيبها بعد خيانته له وهي في مرحلة حملها بطفلتهما.

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