أنغام تحاكي واقع كورونا في أغنية جديدة

متابعة بتجــــــــرد: بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، طرحت الفنانة المصرية أنغام أغنية جديدة بعنوان “هنعيش مع بعض”. الأغنية من ألحان هشام جمال، وتأتي ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لتجاوز محنة فيروس كورونا المستجد. وتقول أنغام في الأغنية: “أوقات بتفرّق ما بينا المسافات.. وبنبعد عن بعضينا ساعات.. توحشنا قعدتنا وأجمل حكايات”.

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