بالصورة – شكل سلمى حايك قبل التجميل يثير التساؤلات بشأن أنفها

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين “قبل وبعد” للفنانة المكسيكية سلم حايك. وأظهرت الصورتان التغيير الذي طرأ على شكلها بعد التعديلات التي أجريت على وجهها وخصوصاً على مستوى الأنف.

واثار هذا التغيير اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين رأوا في معظمهم أنه كبير جداً معتبرين أن عمليات التجميل غيرت شكل وجه الفنانة تماماً.

ويشار إلى أن النجمة الخمسينية نفت في أوقات سابقة وخلال لقاءات صحافية عدة خضوعها لأي إجراء تجميلي مع الإشارة إلى أنها لا تخجل بإعلان عمرها الحقيقي.

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين “قبل وبعد” للفنانة المكسيكية سلم حايك. وأظهرت الصورتان التغيير الذي طرأ على شكلها بعد التعديلات التي أجريت على وجهها وخصوصاً على مستوى الأنف.

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واثار هذا التغيير اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين رأوا في معظمهم أنه كبير جداً معتبرين أن عمليات التجميل غيرت شكل وجه الفنانة تماماً.

ويشار إلى أن النجمة الخمسينية نفت في أوقات سابقة وخلال لقاءات صحافية عدة خضوعها لأي إجراء تجميلي مع الإشارة إلى أنها لا تخجل بإعلان عمرها الحقيقي.