نيكول سابا: ما يحدث هو موت بطيء للشعب

متابعة بتجــــــــرد: اعتبرت النجمة اللبنانية نيكول سابا من خلال تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أن السلطة الحاكمة في لبنان تستغلّ موضوع فيروس كورونا لأهداف سياسة أخرى.

وأشارت نيكول إلى أن ما يحدث يعتبر موت بطيء للشعب فكتبت: “ما يحدث هو موت بطيء للشعب..موت للاعصاب وللدماغ وللاحلام وللآمال. وبلبنان عم ينلعب على هالشي كتير منيح وعم بتمّ استغلال موضوع كورونا ل اشياء سياسة اخرى. قرّبت الامور تتوضّح وتنفجر!”.

تجدر الإشارة إلى أنه يعرض لـ نيكول سابا خلال موسم رمضان الحالي مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة”، وذلك بعد عرض العمل عبر عدّة فضائية عربية لأكثر من مرّة.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا لطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.