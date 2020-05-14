يسرا تنعي طبيبها الخاص: “أنقذت حياتي أكثر من مرة”

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية يسرا صورة على حسابها الخاص في “إنستغرام”، تعرب فيها عن حزنها الشديد لوفاة طبيبها الخاص الذي أنقذ حياتها أكثر من مرة.

وكتبت يسرا في الصورة التي نشرتها: “مفيش كلام ممكن يوصف ولا يوفي وجعي وحزني علي فقدان حد في معزتك وغلاوتك عندي.. إنت مش بس دكتور وسبب في إنقاذ حياتي أكثر من مرة، أنت سند وأخ وصديق أعظم من ما ممكن أي كلام يوفي حقك وغلاوتك عندي.. حزني ووجعي كبير أوي لفقدانك فقد كنت من أغلي الناس في حياتي”.

وأخيرا قالت يسرا: “خالص عزائي للدكتور حسين جوهر، لقد فقدنا جميعاً قيمة وقامة كبيرة في حياتنا.. هتوحشني أوي يا دكتور وصديقي الغالي”.

وعلقت على الصورة بقولها: “‫خالص عزائي للدكتور حسين جوهر وأخته السيدة هالة جوهر، في وفاة والدهم الدكتور شريف جوهر، لقد فقدنا جميعًا قيمة وقامة كبيرة في حياتنا.. هتوحشني أوي يا دكتوري وصديقي الغالي”.

يذكر أنه يعرض للفنانة يسرا مسلسل “خيانة عهد” والذي تشارك ببطولته كل من جومانا مراد وحلا شيحة وعبير صبري وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.