رسميًا.. الإسباني كارلوس ساينز مع فيراري

متابعة بتجــــــرد: أعلن فريق فيراري اليوم عن إنضمام الإسباني كارلوس ساينز في موسم 2021-2022 بديلاً لسيباستيان فيتل بطل العالم سابعاً 4 مرات. وساينز البالغ من العمر 25 عاماً مع مكلارين منذ العام الماضي وسيكون فيراري رابع فريق يقود له بعد ظهوره الأول في الفئة الأولى في 2015 مع تورو روسو الذي يتخذ من إيطاليا مقراً له.

وسيقود ساينز في الفريق الأحمر إلى جانب الفرنسي شارل لوكلير، وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري “في ظل خبرته لخمسة مواسم في السباقات أثبت كارلوس أنه صاحب موهبة كبيرة وأنه يمتلك المقدرة الفنية والقدرات المطلوبة التي تجعل منه العنصر المثالي للانضمام لأسرتنا”.