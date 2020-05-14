الفرق الإيطالية قالت كلمتها

متابعة بتجــــــــــرد: قالت الأندية الإيطالية لكرة القدم كلمتها خلال الجمعية العمومية بشأن إستكمال الدوري لكن القرار النهائي يعود للحكومة رغم أنها سمحت بإقامة حصص تدريب جماعية إبتداءً من الإثنين المقبل لكن لم تحدد موعد العودة.

الدوري الإيطالي متوقف منذ 9 آذار، قالت رابطة الدوري “في ظل الاهتمام بعودة النشاط الرياضي تم تحديد موعد 13 حزيران لاستئناف البطولة وفقاً للقواعد الطبية لحماية اللاعبين وكل المنتمين للعبة”، كما طالبت الرابطة ملاك حقوق البث التلفزيوني “باحترام المواعيد المحددة للدفع كما تنص العقود للحفاظ على علاقة بناءة معهم”.