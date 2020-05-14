بدور البراهيم: ما راح تشوفون وجهي بعد اليوم.. والله يثبتني (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم إنه بالرغم من تراجعها عن قرار اعتزالها السوشال ميديا، إلا أنها لن تطل على جمهورها بوجهها كاملا، موضحة أنها من الممكن أن تظهر عينيها فقط وكأنها مرتدية نقابا، داعية الله أن يثبتها على هذا القرار.

وقالت البراهيم، عبر مقطع فيديو بثته على "سناب شات" أثناء تواجدها في مطار دبي: "الله يسعد مساكم.. طبعا زي مانتم شايفين أنا في مطار دبي راجعة السعودية الدمام.. ما راح تشوفون وجهي أنا ممكن أطلع كده لكن أطلع وجهي بالكامل متل الأول لا والله يثبتني"، في إشارة منها إلى أنها من الممكن أن تطل على جمهورها بالنقاب أي لن تظهر من وجهها سوى عينيها فقط.

وأضافت: "وأنا راجعة السعودية ومستقرة.. يالله قسما بالله العظيم اللي يقولك الغربة كربة صدق.. يعني أنا الآن أحس بشعور خدامتي وبشعور السواق المغترب.. أحس بشعور أي مغترب تارك أهله وديرته وإن كان وضعه تمام وعايش بسلام وامن وامان.. وأكيد دولة الإمارات هي ديرتي الثانية".

وأوضحت: "بس سبحان الله كنت أحس بفراغ.. بمجرد ما تزوجت سافرت وحسيت بقطعة الصراحة.. الحمد الله اللي عنده أهل وديرة نعمة كبيرة.. أنا في جائحة الكورونا قسما بالله قدرت نعما ما كنت اقدرها من قبل".

وسبق وأن أعلنت بدور البراهيم تراجعها عن اعتزالها للسوشال ميديا، موضحة أنها ستعود مرة أخرى للظهور من جديد لمتابعيها فور انتهاء أزمة "كورونا".

وبهذا تكون بدور قد تراجعت عن اعتزالها؛ إذ سبق وأن نوهت إلى أنها لن تظهر بشكلها أو صوتها على السوشال ميديا، مطالبة جميع الحسابات بمسح أي فيديوهات أو صور خاصة بها.

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وقالت بدور عبر فيديو بثته على "سناب شات": "مساء الخير والسرور عليكم.. طبعا الكل مستغرب إني بطلع صوتي.. أنا قولتلكم إن شا الله بعد الكورونا راح أرجعلكم زي الأول وأحسن".

وكانت خبيرة التجميل السعودية طالبت وسائل الإعلام والحسابات المعنية بأخبار المشاهير، بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر بها.

ووجهت بدور نداء إلى وسائل الإعلام وحسابات المشاهير عبر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيه: "آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير اللي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضافت: "الرجاء التفاعل والله ولي التوفيق"، ثم علقت على هذا النداء بقولها: "وإن شاء الله بركز على براندي الميك آب وشغلي فقط"