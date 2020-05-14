درب الزلق بعد عرضه بدلا من مخرج7.. هذا معنى اسمه وتركي آل الشيخ يعلق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر وسم "درب الزلق" قائمة الترند عبر تويتر السعودية وذلك بعد عرض أولى حلقاته اليوم، بدلا من مسلسل مخرج 7 الذي توقف عند الحلقة الـ 20.

وأكد مغردون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي أن سبب اختيار المسلسل الكويتي درب الزلق تحديدا لعرضه، هو متابعة الناس له في رمضان على قناة الذكريات السعودية؛ حيث اتجهت غالبية السعوديين لمتابعة المسلسل منذ بداية شهر رمضان وحظي بمتابعة كبيرة؛ ما دفع MBC لاختياره بدلا عن مخرج 7 السعودي.

وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعين عاما على عرضه، ما يزال "درب الزلق" هو المسلسل الخليجي الأكثر شهرة؛ إذ حقق نجاحا منقطع النظير.

أما معنى "درب الزلق"، فهو الطريق المنزلق أو المنحدر، وهو دلالة على الصعوبات التي تواجهها شخصيات المسلسل في قصة محكمة ضمن إطار كوميدي.

بدوره، أشاد المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمسلسل، وقال عبر حسابه في تويتر: "والله درب الزلق عن مسلسلات السنة ذي كلها، مفتقدين هالأعمال الخالدة".

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وقال أحد المغردين: "كل مشهد في درب الزلق يتم تصويره بـ"كاميرا" واحدة فقط.. وبدون أي إكسسوارات ومكياج وحوارات طويلة، ومصاريف إنتاجية كبيرة رغم هذا يبقى حتى اللحظة أشهر مسلسل خليجي.. الموضوع ليس بعوامل إنتاجية ومؤثرات غير مجدية"

وعلق آخر: "عمل عُرض عام 1977 والآن نحنُ في 2020 ولا زال الأفضل والأجمل والأروع كوميديا مميزة من غير تهريج وقلة ادب لو يجمعون جميع الاعمال الكويتية والخليجية لما وصلوا لـ1 بالمية من جمال هالمسلسل".

و"درب الزلق" هو مسلسل كويتي كوميدي. يعد من أشهر وأبرز المسلسلات الخليجية والعربية على الإطلاق والذي عرض في أغلب محطات التلفزيون العربية وهو من إنتاج سنة 1977، من بطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، خالد النفيسي، سعد الفرج، عبدالعزيز النمش وعلي المفيدي، والمسلسل من إخراج حمدي فريد، ومن تأليف عبد الأمير التركي.

وكان إعلان عرض مسلسل "درب الزلق" بدلا من "مخرج 7" قد حظي بترحيب واسع بين المتابعين، خاصة أن المسلسل الأخير الذي يؤدي بطولته الفنان ناصر القصبي قد تعرض لانتقادات واسعة منذ بدء عرضه.