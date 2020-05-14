جيف بيزوس قد يصبح أول "تريليونير" في العالم.. والفضل لكورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم أن جائحة فيروس كورونا المستجد ألقت بأضرار كبيرة على اقتصادات العالم، إلا أنها بالنسبة لجيف بيزوس عكس ذلك.

ووفق ما ذكر موقع "لاد بايبل"، فإن أغنى رجل في العالم، مؤسس شركة أمازون، في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2026، إذ قام موقع "كومباريسان" بإجراء تحليل لبيانات استقاها من قائمة فوربس لأغنى رجال العالم، لحساب معدل نمو الثروة السنوي لأثرياء العالم.

وتبين للموقع أن بيزوس الذي تقدر ثروته بأكثر من 140 مليار دولار، يمكن أن يصبح أول تريليونير في العالم في عام 2026، وعندها سيكون عمره 62 عاما.

كما توقعت الدراسة أن يصبح مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أصغر تريليونير في العالم بعد 10 سنوات، أي في عام 2036، حيث سيكون عمره آنذاك 51 عاما.

وكشف "لاد بايبل" أن بيزوس يبلي البلاء الحسن حاليا رغم جائحة كورونا، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على التسوق عبر الإنترنت.

يشار إلى أن بيزوس، البالغ من العمر 56 عاما، ساهم بجزء من ثروته في مساعدة المحتاجين خلال الوباء.

وفي الشهر الماضي، تبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام الأميركية، التي تكافح من أجل إطعام عدد ضخم من الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس.

Advertisements

وفي الحديث عن فيروس كورونا، يشار إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عنه في العالم تجاوزت اليوم الخميس، عتبة الـ300 ألف حالة.

وحتى مساء اليوم سجلت في العالم بشكل عام 4490131 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 301426 وفاة جراء المرض، ما يعادل 6.7% من عدد الحالات الإجمالي، ووصلت حالات الشفاء إلى 1689902، أي 37.6%.

وتع] الولايات المتحدة، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس؛ إذ رصدت 86040 حالة، كما تحتل المركز الأول من حيث حصيلة الإصابات بـ1441055 حالة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ33614، وتأتي رابعة من حيث حصيلة الإصابات بـ233151 حالة.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات جراء فيروس كورونا بـ 31368 متوفيا، وتأتي في المرتبة الخامسة من حيث الإصابات بـ 223096.

وانتقلت فرنسا اليوم إلى المركز الرابع من حيث حصيلة ضحايا الفيروس ب27425 حالة، فيما تحتل الموقع السابع من حيث عدد الإصابات بـ 178060 حالة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب إسبانيا، التي سجل فيها 27321 وفاة ناجمة عن الفيروس القاتل، بينما تأتي هذه البلاد ثانية في قائمة الإصابات بـ 272646 حالة.