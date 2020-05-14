فنانون وفنانات لـ "الخليج 365": هذه الأعمال نشاهدها في دراما رمضان 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 10:45 مساءً - تتسابق القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام على عرض أبرز وأقوى الأعمال الدرامية بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، خاصةً أن كثيرين يخصصون أوقاتاً طويلة من يومهم لمتابعة هذه المسلسلات.

ولا تقتصر مشاهدة هذه الأعمال الدرامية في الشهر الكريم على الجمهور، بل ويحرص كثيرٌ من الفنانين على متابعة أعمال زملائهم للاستفادة منها في تطوير مستوياتهم الفنية، لا سيما تلك التي يؤدي دور البطولة فيها نجمٌ، أو عددٌ من نجوم الشاشة التلفزيونية.

"الخليج 365" التقت مجموعةً من الفنانين والفنانات، وسألتهم عن المسلسلات التي يتابعونها في رمضان 2020.



- كشفت الفنانة مروة محمد عن اختيارها ثلاثة أعمالٍ درامية لمتابعتها في الموسم الرمضاني الجاري، قائلةً: "أتابع مسلسل ضرب الرمل، ومخرج 7، ومليار ريال، لأنها جذبتني كثيراً، فأحببت مشاهدتها".



-وأوضح الفنان لؤي حمزة، أن عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية تشارك في موسم رمضان 2020، وقد اختار منها ثلاثة مسلسلات، نالت إعجابه، فقرَّر متابعتها، وهي بحسب الأهمية "البرنس" للفنان المصري محمد رمضان، إذ يتميز العمل بقوة القصة، وجودة الإخراج، ورقي أداء الممثلين، والاحترافية في التصوير، ومسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبدالرازق بسبب قصته الجميلة، وأداء غادة الراقي، والمسلسل الخليجي "الكون في كفة" للفنانة إلهام الفضالة.



-بينما اختارت الفنانة إلهام علي مسلسلاً رمضانياً واحداً لمتابعته، قائلةً: "أتابع حالياً مسلسل مخرج 7، وسأختار لاحقاً بعض الأعمال لأتابعها بعد رمضان، إذا ما سمح لي وقتي بذلك".

-وبيَّنت الفنانة هند محمد ألَّا وقت لديها لمتابعة أعمالٍ كثيرة في رمضان، لذا تكتفي بمشاهدة مسلسل "الميراث" الذي تؤدي فيه دور البطولة، ويعد من نوعية "سوب أوبرا" أي "التصوير المباشر"، وقالت: "بحكم انشغالي بتصوير الميراث يومياً، حتى في نهار رمضان، لا أملك وقتا كافياً لمتابعة أي عمل رمضاني في موسم 2020".

من مسلسل الميراث



-أما الفنانة ليلى السلمان، فقالت: "على الرغم من أنني لم أنتهِ بعد من تصوير مسلسلي "ضرب الرمل"، ولا أجد الوقت الكافي لمتابعة كثيرٍ من الأعمال الدرامية، إلا أنني لاحظت أن الدراما الخليجية شهدت قفزات كبيرة في العام الجاري بفضل تنوُّع قصصها، إذ لم تعد متشابهة مثلما كان عليه الحال في السابق، ما زاد من حدة التنافس بينها، وحتى الآن تابعت بعض الحلقات من مسلسل محمد علي رود، وأعجبتني قصته، وأحداثه التي ربما تكون واقعية بدليل اسم الشارع محمد علي رود الموجود في الهند، كما أعجبني الأداء المتميز للفنانين المشاركين فيه، إذ يضم العمل نخبة من النجوم، مثل الفنان سعد الفرج، وجاسم النبهان، وهيفاء عادل، وبثينة الرئيسي، وفاطمة الحوسني، كذلك شاهدت مقتطفات من مسلسلَي "الاختيار"، و"أولاد آدم".



-فيما اختارت الفنانة لمار مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، الذي تتابع أعماله كل عام، وقالت عن العمل: "الممثلون أبدعوا في المسلسل، وكل ممثل أخد حقه كاملاً فيه، مع البراعة في الإخراج، والجودة في النص، والقصة الواقعية، ما جعل العمل مكتمل الأركان". موضحةً أنها تتابع أيضاً مسلسل "سكر زيادة"، متحدثةً عنه بالقول: "يجتمع في المسلسل الرقي والخبرة والإرادة والذكاء بوجود نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وهالة فاخر، ما يضفي عليه نكهة مميزة، وخفة دم".

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-عكس الجميع، يتابع الفنان مطرب فواز عدداً كبيراً من المسلسلات، وهو ما فسَّره بالقول: "بحكم ظروف الحجر المنزلي بسبب كورونا، وجدت نفسي مجبراً على مشاهدة كثيرٍ من الأعمال الدرامية، وهي حقيقةً لا ترتقي إلى ذوق المشاهد، ولا تلامس ثقافته، ولا تروي تعطشه للإبداع". وأضاف "الجمهور السعودي خاب أمله في الدراما المحلية، ولم يجد في أي عملٍ منها، يُعرض في رمضان الجاري، ما يستحق الإشادة به، وفي رأيي الشخصي سبب تراجعنا، أن الدراما السعودية ما زالت تعتمد كثيراً على الإسكتشات، وهذه الطريقة لا يمكنها بناء دراما قوية"، كاشفاً أنه يتابع حالياً مسلسل "رحى الأيام"، و"جنة هلي"، وأم هارون"، و" فالنتينو".



-وبسبب استمرارها في تصوير عملها "الميراث"، أوضحت الفنانة مريم الغامدي، أنها لا تتابع أي عمل درامي في رمضان الجاري، إذ يأخذ منها تصوير مسلسلها معظم وقتها، وتكتفي بمتابعة حلقاته فقط.

-وبما يخالف الجميع، فضَّل الفنان طاهر بخش متابعة أعمالٍ قديمة، عُرضت سابقاً على شاشة القناة الأولى، وتبث حالياً على قناة "ذكريات" الجديدة، لعدم انجذابه لأي مسلسلٍ، يُعرض في موسم دراما رمضان 2020، وقال: "أشاهد حالياً مسلسل العولمة للفنان الراحل بكر الشدي، والفنان محمد المنصور، والفنانة حياة الفهد، وهو من الأعمال الرائعة التي تذكِّرنا بالزمن الجميل".

من مسلسل العولمة



-وشاركه الرأي الفنان سمير الناصر، الذي قال: "بعد إطلاق قناة ذكريات السعودية، حرصت على متابعة أغلب الأعمال القديمة التي تُعرض فيها، مثل مسلسلي "العولمة"، و"أبو العصافير"، أما الأعمال الجديدة فلا أتابع منها إلا بعض المقتطفات".

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