أحمد فهمي وأكرم حسني ينتحلان شخصية كلاب .. أبرز أحداث الحلقة الـ21 من رجالة البيت

تبدأ أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت" بظهور بيومى فؤاد (عيد) وزوجته عارفة عبد الرسول (فرح) وإبنته ويزو (تهاني) ووالده لطفى لبيب (خميس)، حيث تكتشف (فرح) أن زوجها (عيد) لم يستمر على الرجيم الذى أجبرته عليه بعدما أجمع أكثر من فرد داخل الأسرة أنه كان يأكل فى الأيام الماضية.

وتستكمل الحلقة بظهور أحمد فهمي (تيمون) أمام المنزل ويصل مجموعة من الأشخاص ويخطفونه ويأخذونه إلى فيلا فخمة وفجأة يظهر أكرم حسني (بومبا) ويبدو عليه مظاهر الغناء الفاحش، ويخبر (بومبا) أنه عندما رماه فى الشارع وهو كلب صدمته سيارة مالكتها (جولفهندا هانم) صاحبة أكبر مصانع اساتيك، وأنه عندما عاد

لطبيعته كبنى آدم وجدها كفيفة فإستمر فى وهمها بأنه ما زال كلب.

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وتتابع أحداث الحلقة بطلب (تيمون) من (بومبا) أن يعضه حتى يصبح كلبًا، لكي يتمكن ان يأتي للعيش معه فى هذه الفيلا، ولكن بومبا يطرده ويأمر الحراس برميه فى الشارع، ليعود بومبا مع جولفهندا هانم وكأنه كلب مثل (بومبا) ويظهر (تيمون) الحجاب الذى يعيد (بومبا) إلى بنى آدم مرة أخرى، بشرط أن يعيش مثله فى المنزل ويأكل ويشرب ويتمتع بالعز الذي يعيش فيه، وتقرر جولفهندا كتابة كل ثروتها للكلبين تيمون وبومبا.

وتنتهي أحداث الحلقة بمقابلة تيمون وبومبا المحامى لإنهاء إجراءات الإرث مع إخباره بتغيير العديد من الأوراق خاصة أن أسمائهم ليس التى كتبت لهما جولفهندا الميراث، وأنهما لن يتسلما الثروة إلا بعد وفاتها ويفكران فى التخلص منها ويضعان خطة لقتلها بوضع قشرة موز على السلم حتى تنزلق وتقع وتموت، ولكن ما حدث أنها انزلقت وعاد نظرها مرة أخرى، وتقرر ترك الكلاب عليهما بعدما اكتشفت حيلتهم للتخلص منها.

يذكر ان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كلاً من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.



وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكن.