بهذا التحدي .. فاز أحمد على معتصم النهار في إغلب السقا

تبدأ الحلقة الواحدة والعشرون من برنامج إغلب السقا باستضافة النجم معتصم النهار، واستطاع معتصم الفوز على النجم أحمد السقا بالتحدي الأول "كرة البلياردو"، ورغم صعوبة التحدي الثاني أضرب مفك، إلا أن معتصم تغلب على السقا.

ثم تعادل السقا مع معتصم، وذلك بعد فوزه في التحدي

الثالث أعلام العالم، بينما فاز معتصم في التحدي الرابع سباجيتي، والذي استطاع من خلاله إظهار خفة يديه وسرعته في سحب المكارونة سباجتي.

وفي التحدي الخامس بينج بونج أظهر السقا موهبته الفائقة باللعبة، والتي مكنته من

هزية معتصم، وفي التحدي السادس والأخير، والذي حمل اسم فرقع البلالين، والذي فاز به السقا، ولكن من حسن أخلاقيات النجم أحمد السقا تنازل عن اختيار التبرعات إلى النجم معتصم النهار.

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يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

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