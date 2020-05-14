ميرنا وليد - بيروت - أعربت ​الممثلة المصرية يسرا​ عن حزنها الشديد لوفاة طبيبها الخاص الذي أنقذ حياتها أكثر من مرة.

وشاركت يسرا متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لنعيها لصديقها وطبيبها وعلقت عليها بقولها: "‫خالص عزائي للدكتور حسين جوهر وأخته السيدة هالة جوهر، في وفاة والدهم الدكتور ​شريف جوهر​، لقد فقدنا جميعًا قيمة وقامة كبيرة في حياتنا.. هتوحشني أوي يا دكتوري وصديقي الغالي".

أما الصورة فأوردت فيها رثاء حزيناً جاء فيها :"مفيش كلام ممكن يوصف ولا يوفي وجعي وحزني علي فقدان حد في معزتك وغلاوتك عندي.. إنت مش بس دكتور وسبب في إنقاذ حياتي أكثر من مرة، أنت سند وأخ وصديق أعظم من ما ممكن أي كلام يوفي حقك وغلاوتك عندي.. حزني ووجعي كبير أوي لفقدانك فقد كنت من أغلى الناس في حياتي".

وواست الممثلة المصرية ليلى علوي زميلتها وصديقتها يسرا فعلقت على منشورها بالقول :"البقاء لله وألف ونور عليه خالص العزاء للاسره".

أما ​حلا شيحة​ فكتبت :"البقاء لله ربنا يجعل مثواه الجنة و يقبله و يتجاوز عن سيئاته".

رندة البحري علقت :"البقاء لله".

إشارة إلى أنه يعرض للفنانة يسرا مسلسل "خيانة عهد" والذي تشارك ببطولته كل من جومانا مراد وحلا شيحة وعبير صبري وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



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كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع يسرا وليلى علوي وحلا شيحة وراندا البحيري يواسينها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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