سعيد سرحان مع أبطال الهيبة الرد وكيف علقت روزينا لاذقاني؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل اللبناني ​سعيد سرحان​ عن حنينه للفترة التي كان يلتقي فيها بزملائه الذين يشاركونه في مسلسل الهيبة الجزء الرابع.

ونشر سرحان صورة جمعته بالممثلين السوريين ​أويس مخللاتي​ و​روزينا لاذقاني​ والممثل اللبناني ​عبدو شاهين​ في آذار من العام الحالي قبل وقوع بلاء كورونا في لبنان وعلق عليها :"بلغة اليوم حقبة ما قبل الكورونا. ومن وقتها لليوم ومع كل ٢٤ ساعة فراق ، منقطف شوق عيار ٢٤ صافي لميع بطعم الحب انجع دواء لاكبر فيروس . كل الحب عبدو ، اويس ، وجميلة الجميلات روزينا وأرفق التعليق بوسوم"الهيبة، الهيبة الرد مسلسلات رمضان".

وعلقت لاذقاني معبرة عن افتقادها لزملائها وعلقت على الصورة :"اشتقتلكن كتير".

إشارة إلى أن مسلسل الهيبة بجزئه الرابع كان متوقعاً أن يعرض في الموسم الرمضاني الحالي إلا أن الظروف القاهرة التي فرضها فيروس كورونا اضطرت الشركة المنتجة وهي شركة الصباح أن توقف التصوير.

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