سعد رمضان وعلي المولى يجتمعان ويغنيان معاً-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ مقطع فيديو في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بمنزله وهو برفقة الشاعر علي المولى الذي يبدأ بإلقاء قصيدة شعرية بعنوان ملجأ الأحداث ثم يبدأ سعد بالعزف على البيانو وأداء أغنية إحساسك صنم والتي يشاركه فيها المولى.

وقد نال الفيديو رواجاً كبيراً فحقق في أقل من ساعة على نشره ما يقارب الـ 5000 مشاهدة والعديد من التعليقات المشيدة من جمهور ومحبي رمضان والمولى كذلك.

إشارة إلى أن سعد رمضان كان غنى العديد من الأغنيات من كلمات الشاعر علي المولى نذكر منها :"معزوم"، "إنت وأنا"، "عم نام عالواقف"، "ضد النسيان"، وغيرها.



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