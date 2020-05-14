ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري يوسف الشريف الجدل بعد عرض أحداث مسلسل "النهاية" وذلك لملاحظة الجمهور إنه يتعمد عدم لمس الممثلة التي تؤدي المشهد معه.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشور تضمن إن يوسف الشريف، يشترط عدم اللمس في العقد الذي يمضيه قبل ان يبدأ تصوير المسلسل، وذلك بسبب تصريح له قائلا "أن الفن حلاله حلال، وحرامه حرام".
يذكر أن مسلسل "النهاية" يشهد تطورات جديدة في الأحداث حيث قتل الروبوت زين الحرامي مراد محروقي"محمد لطفي" بعد أن سرق منه العقول التي جمعها الروبوت من أجل تصنيع جيش جديد من الإنسان الآلي.
كانت هذه تفاصيل خبر عدم اللمس.. شرط يوسف الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.