عدم اللمس.. شرط يوسف الشريف

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري ​يوسف الشريف​ الجدل بعد عرض أحداث مسلسل "النهاية" وذلك لملاحظة الجمهور إنه يتعمد عدم لمس الممثلة التي تؤدي المشهد معه.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشور تضمن إن يوسف الشريف، يشترط عدم اللمس في العقد الذي يمضيه قبل ان يبدأ تصوير المسلسل، وذلك بسبب تصريح له قائلا "أن الفن حلاله حلال، وحرامه حرام".

يذكر أن مسلسل "النهاية" يشهد تطورات جديدة في الأحداث حيث قتل الروبوت زين الحرامي مراد محروقي"محمد لطفي" بعد أن سرق منه العقول التي جمعها الروبوت من أجل تصنيع جيش جديد من الإنسان الآلي.