كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منه فضالي تتحدى والدتها وتكلف محامي بالدفاع عن هيثم شاكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلفت الفنانة منه فضالي، محامي العيلة بالدفاع عن الفنان هيثم شاكر عقب اتهامه بقتل شقيقها ميدو عادل، مما نشب خلاف بينها وبين والدتها، جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "حب عمري".
حيث حرصت الفنانة سهر الصايغ، على زيارة الفنان هيثم شاكر، لتطمئن عليه ولتعرض عليه مشاعدته حتي تظهر براءته ولكنه رفض وفضل محامي الفنانة منه فضالي.
"حب عمري"، من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.