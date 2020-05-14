إلهام الفضالة تكشف عن حذف مشهد من مسلسلها ” الكون في كفة ” بسبب الرقابة

كتب امير فتحي في الخميس 14 مايو 2020 09:56 مساءً - كشفت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” في حوارا لها مع زميلتها الفنانة ” بثينة الرئيسي ” عن حذف أحد المشاهد بمسلسلها ” الكون في كفة ” الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي بسبب الرقابة .

وذلك بسبب ظهور الأم في هذا المشهد وهي تتعاطى الحبوب المهلوسة وهي إحدى أنواع المخدرات .. وتم حذفه خوفا من مقص الرقيب والمحاسبة .

يشار إلى أن مسلسل الكون في كفه تدور أحداثه حول “شمور” التي تلعب إلهام الفضالة شخصيتها وهي امرأة قوية ومتسلطة تتحكم بحياة إخوانها الأربعة وزوجاتهم كونها مصدر دخلهم وتتفنن في إذلالهم وبسط نفوذها على كل من حولها .