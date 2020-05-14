أمير كرارة يودع «الاختيار»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى النجم المصري أمير كرارة، من تصوير مسلسله الجديد والذي يحمل اسم “الاختيار”، الذى يعرض حالياً على شاشة ON، من إنتاج شركة سينرجى، حيث صور آخر المشاهد مساء الأربعاء 13 مايو فى منطقة 6 أكتوبر، وجمعت المشاهد كل من أمير كرارة وكريم العمرى وعدد آخر من الفنانين.

واستغرق تصوير مسلسل “الاختيار” ما يقرب من 5 أشهر كاملة، صور فيها فريق العمل بقيادة المخرج بيتر ميمى، فى مناطق متفرقة منها مناطق متفرقة بالإسماعيلية، مدينة 6 أكتوبر، المقابر، وعدد كبير من المناطق الصحراوية، فضلا عن بعض مواقع التصوير العسكرية، خاصة أن المسلسل أحتوى على مشاهد حقيقية من المواقع العسكرية المختلفة.

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أمير كرارة، نال بهذا العمل إشادات واسعة بسبب شخصية العقيد أحمد المنسى، والتى تعاطف معها الشعب المصرى، لما تضمنه من أخلاق وانضباط وإنسانيات مع كل من حوله، فضلا عن شجاعته وبسالته الحقيقية أمام أعداء مصر.

ويشارك في بطولة مسلسل “الاختيار”، أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.