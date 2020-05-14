أول رد من مدير أعمال هيفاء وهبي على اتهام الفنانة له بالنصب عليها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تهديدات محاميها واتهامها له بالسرقة وخيانة الأمانة، وذلك بنشر صورة له برفقة المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان عمرو دياب.

محمد وزيري، قال في تعليقه على الصورة قائلًا: “خسرتني للأبد وكلمة وقولتها لعبت مع الأسد، يبقى استحمل بقى أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض”.

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وكان محامي هيفاء وهبي، قد اتهم وزيري، بسرقة 63 مليون جنيه مصري من حساباتها، وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة هيفاء وهبي، نفى وجود أي خصومة شخصية أو دافع للانتقام وراء بلاغات النجمة اللبنانية ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وأكد خلال تصريحاته لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، أنه يعمل الآن على قضايا الجنح فقط، ولكن هناك بلاغات ستحال لمحكمة الجنايات وعقوبة كل بلاغ فيهم لا تقل عن 15 عامًا سجن، وفتح الباب أم التصالح بشرط واحد هو رد الأموال المسروقة.

وأضاف، الموضوع أكبر مما نتخيله، هناك أموال حصل عليها ونقلها من حسابها إلى حسابه طبقًا للمستندات والأوراق الرسمية والمحاضر وقريبًا ستلاحقه المزيد من القضايا.