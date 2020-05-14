بعد فريدة حسام بالبرنس.. أطفال تألقوا في مسلسلات رمضان (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

نخبة من الأطفال ممن شاركوا بأعمال درامية هذا العام فاجأوا الجمهور بأعمالهم التي ظهروا بها، فما اعتاد عليه الجمهور من أداء ركيك إلى متواضع يظهر فيه الاطفال، كان مختلفا هذا العام، فقد أدى مجموعة من الصغار مشاهد نافسوا فيها الكبار بمن فيهم أبطال العمل في بعض الأحيان، ومنهم:

الطفل آدم وهدان

لفت وهدان أنظار الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا بعد تقديمه شخصية "يحيى" ابن دينا الشربيني في الطفل آدم وهدان مسلسل "لعبة النسيان".

الطفل طلال العبيدي

جسد شخصية البطل شقير في صغره ولفت انتباه السعوديين بإتقانه الدور أكثر من البطل نفسه في مسلسل ضرب الرمل.

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ياسين أمير

الطفل ياسين أمير، خطف قلوب الجميع من خلال دور "حمزة" (ابن الشهيد أحمد صابر منسي)، وتحديدًا خلال حديثه مع والده حول سيناء، ضمن أحداث المسلسل.

كنزي رماح

ظهرت الطفلة "كنزي"، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وقدمت دور ابنة ياسمين عبدالعزيز، وخطفت أنظار الجمهور إليها بجمالها وأدائها التلقائي.

فريدة حسام مسلسل البرنس

أدت شخصية مريم ابنة رمضان في مسلسل البرنس واستطاعت بمشهد صامت مليء بالدموع بأن تبكي كل من شاهدها، حتى وصل اسمها لقائمة الترند على المستوى المصري.