ديميت أوزدمير تنفعل بسبب سؤال عن جان يامان: أرجوكم لا تتدخلوا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت النجمة التركية ديميت أوزدمير بطريقة غير مباشرة أن علاقتها مع زميلها جان يامان متوترة وأنهما لا يتواصلان معا.

ديميت قالت إنها لا تتصل بجان ولا يتصل بها، مضيفة: "لا أفهم لمَ علينا التواصل مع بعضنا وما الدافع لحدوث أي اتصال بيننا؟ نحن صديقان لكن حتى الأصدقاء لا يتواصلون أحيانًا لأسابيع طويلة".

وأوضحت أيضا بانفعال واضح في سياق ردها على سؤال لأحد المتابعين: "تعاملوننا وكأننا حبيبان، مع أننا قلنا وعدنا عشرات المرات إننا لا نحب بعضنا، وطالبنا منكم ألا تتدخلوا بحياتنا الشخصية، ما علاقتكم بنا؟ لكنكم لم تسمعوا".

وأضافت ديميت: "ألتزم الحجر المنزلي ولا أرى أحدًا من أصدقائي حتى أمي وأبي اللذيْن اشتقت لهما كثيرًا، أما جان فلا أعرف شيئًا عنه مطلقًا".

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وتقاسمت ديميت وجان بطولة مسلسل (الطائر المبكر) وحقق نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي.

يشار إلى أنه ومنذ ما يقارب الأسبوعين أفادت صحف تركية بأنَّ الفنانة التركية ديميت أوزدمير، على علاقةٍ غرامية مع الفنان التركي كرم بورسين، وأنَّ علاقتهما بدأت أثناء الحجر المنزلي الذي تفرضه السلطات التركية، وأنهما التقيا لأكثر من مرة خلال تلك الفترة، ومما زاد في إثارة الشكوك حينها هو ظهور النجم التركي في بث مباشر عبر حسابه على إنستغرام وهو يشرب بكأسٍ مطبوع عليها حرف "D" وهو الحرف الأول من اسم "ديميت" بالإنجليزية.

ويبدو أنَّ كرم بورسين أراد الرد على تلك المزاعم بطريقةٍ طريفة؛ إذ ظهر في بثٍ مباشرٍ عبر حسابه على إنستغرام وهو يحمل كأسا بيضاء خالية من أي مطبوعات وأصر على أن يظهر معه طوال ذلك البث الذي أجراه، ولم يكتف النجم بذلك، بل أحضر قلما وقال ساخرا من تلك المزاعم: "هذه المرة لدي كوب أبيض تماما سأكتب عليه أي حرف بقلمي".