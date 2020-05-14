أحمد السقا يهزم معتصم النهار.. والأخير: لم أتوقع الوقوف أمامك ذات يوم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ النجم السوري معتصم النهار، مساء الخميس، ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "إغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان، ضيفها معتصم، بمقدمة نارية، قائلة: "دخل التمثيل بالصدفة فأصبح أحد أشهر النجوم بالوطن العربي.. معانا ومع السقا زيبق الدراما خاتون الشاشة ظافر بابا الحارة ابن عارف النهار والليل كمان.. قاهر قلوب البنات في 5 ونص.. أبو ساندرا.. معتصم النهار".

ورحب السقا بضيفه ترحيبا شديدا، قائلاً: "أنا في منتهى السعادة إني قابلتك وشوفتك.. وربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان"، ليرد معتصم بالقول: "مش عشان أحمد واقف قصادي بس أنا لما كنت بتابع زمان الدراما المصرية أحمد بالنسبالي حاجة حلوة جدا مكنتش أتوقع أبدا إني أشوفه على الواقع.. ولما بروح مصر بلاقي الدنيا كلها بتتكلم عنه".

ونجح معتصم النهار، في الفوز على النجم أحمد السقا بأول تحديين بالحلقة، وهما "إضرب مفك"، وتحدي "بلياردو"، ثم فاز السقا بالتحدي الثالث، بعدما أظهر براعة كبرى في معرفة أعلام العالم.

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وخطف معتصم الفوز من السقا في التحدي الرابع "سباجيتي"، ليحقق 7 نقاط له، مقابل 3 نقاط للسقا، قبل أن ينتصر السقا بالتحدي الخامس ويتفوق على معتصم بفارق نقطة، ومن ثم ينتصر بالنهاية، ويترك خيار التبرع لضيفه معتصم النهار الذي قرر التبرع لمستشفى 57357.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهما، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لإحدى الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.