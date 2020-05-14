بوسي تنطق الشهادتين في مقلب رامز جلال.. وتبكي بعد رؤية الثعبان (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت نجمة الأغنية الشعبية المصرية "بوسي" في برنامج "رامز مجنون رسمي" المخصص للإيقاع بضحايا الفنان رامز جلال والمعروض على شاشة mbc، ونطقت الشهادتين وانفجرت بالبكاء بعد رؤية الثعبان.

وبدأ رامز البرنامج كالعادة بالسخرية من بوسي بسبب كثرة القضايا المرفوعة ضدها وهروبها خارج مصر بسبب البلاغات المرفوعة ضدها.

وجلست بوسي في البداية على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية في برنامج تقدمه الإعلامية "أروى" كطريقة لاستدراج ضحايا رامز.

بعدها عرض البرنامج مجموعة صور لبعض الشخصيات وظهرت صورة رامز جلال، فقالت عنه بوسي "حبيب قلبي" وفجأة ظهر رامز فانتابتها حالة من الذعر وصرخت بصوت عال.

وبدأ رامز برنامجه بتلوين شعرها ثم رفعها للأعلى وتدويرها في الهواء فظلت تصرخ بشكل هستيري وتقول "لا والنبي"، وظلت تتوسل إليه بأن ينزلها.

ورغم ذلك واصل رامز برنامجه رغم صراخها، واستجابت بوسي لمطالبه وظلت تناديه "أستاذ رامز" لكن زاد رعبها وهي في الأعلى فنطقت الشهادتين وقالت "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله".

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بعدها جاءت فقرة المياه، وحين بدأت تنزل ظلت بوسي تصرخ وزاد رعبها بعد رؤية "الكابوريا" وتقول "كدة كتير وربنا وأنا بخاف بجد ومش بحب كدة" وظلت تغني "بحب اتنين سوى" وظلت تصرخ بشكل هستيري "متهزرش بقى، استغر الله العظيم يا رب".

وهددت بوسي رامز بقوله: "هخب الدنيا" وظلت تبكي بعد رؤية الثعبان فاضطر جلال لإلغاء الفقرة قائلا: "لغيت الفقرة بسببك" وقال لها سامحيني.

وفي آخر فقرات البرنامج قام العاملون بفك قيودها فقال رامز لها "حمدلله على السلامة وأنا آسف" فقالت له "روح اتعالج"، وأثناء التوجه إليه سقطت في بركة المياه وهي تردد "أنت بتهرج" وقامت بالتعدي عليه.

وأسقط رامز العديد من المطربين ذوي الطابع الشعبي منهم، حسن شاكوش وحمو بيكا، وعدد من الفنانين منهم الإماراتي عبدالله بالخير، والسعودي حسن عسيري، و فيفي عبده، وياسمين صبري، وريهام عبدالغفور.

يذكر أن بوسي تواجه عدة قضايا أجبرتها على الخروج من مصر منها التهرب الضريبي وقضايا أسرية مع زوجها، وأعلنت في عدة برامج سابقة تعديها على زوجها بالضرب، وأنها عانت من الخيانة الزوجية.

وشاركت بوسي في مجموعة أغان شعبية ورومانسية وعدة أفلام سينمائية، منها "عمر وسلوى" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ووقفت أمام يسرا في أولى تجاربها في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الحساب يجمع".