ستيفن فريرز وإدجار رايت ضيفا ""Champs-Élysées Film Festival هذا العام

أعلن القائمون على مهرجان Champs-Élysées Film Festival عن إقامة فعالياته من 9 إلى 16 يونيو المقبل عبر الإنترنت بحضور شخصيتين استثنائيتين من السينما العالمية سوف يدعما المهرجان، وهما المخرج البريطانى ستيفن فريرز الذى يمتلك تاريخا فنيا مميزا ومذهلا، كذلك المخرج البريطانى إدجار رايت، وبصفتهم ضيوف شرف المهرجان فسيقام لكل منهما ندوة تعرض الكثير من الخبرات للمعنيين بالسينما سواء مبتدئين أو محترفين.

ومن المقرر أن يلتقى ستيفن فريرز ندوة يكشف خلالها الكثير من الأسرار الخاصة بصناعة السينما وذلك يوم الأربعاء 10 يونيو الساعة 6 مساء، فى حين تحدد موعد لندوة يقيمها إدجار رايت يوم السبت 13 يونيو الساعة 6 مساء مباشرة من الموقع الرسمى للمهرجان.

وستنطلق فعاليات مهرجان Champs-Élysées Film Festival يوم 9 يونيو القادم وتقدم خلال الافتتاح النجمة العالمية باربارا كارلوتى عروض موسيقية قد تكون بمثابة مفاجأة بالنسبة للكثيرين.

يذكر أنه تم إنشاء مهرجان Champs-Élysées Film Festival من قبل الموزعة الفرنسية صوفي دولاك ، حيث كان هدفها هو عرض الأفلام المستقلة ، إلى جانب إقامة مجموعة كبيرة من عروض الأولي للأفلام سواء الأمريكية أو الفرنسية ، و " Champs-Élysées Film Festival" يقام سنويا في باريس بفرنسا إلا ان انتشار فيروس كورونا هذا العام كان السبب في إقامة فعالياته على الإنترنت.

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