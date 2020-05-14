شكرا لقرائتكم خبر عن أنيقة وبسيطة.. آخر ظهور لـ نانسى عجرم تستمتع بوقتها فى الجلوس على العشب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، فى إطلالة أنيقة وبسيطة، إذ ظهرت مرتدية "قميص" باللون الأبيض، وبنطلون "جينز" بلونه التقليدى، ويبدو وكأنها تستمتع بوقتها.

ونشرت نانسى الصور عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وبدت تستمتع بوقتها، وهى جالسة على العشب، وتبدو أنيقة وعلقت: "هذه الابتسامة".



نانسى عجرم

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نانسى

وفى سياق آخر وفى سياق آخر توجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بالتهنئة إلى الممرضين والممرضات من العاملين بالأطقم الصحية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بالتزامن مع جهودهم لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأحيت نانسي عجرم هذه المناسبة العالمية برسالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء ، قائلة: " كل التقدير والاحترام والحب لكل الممرضين والممرضات، انتو وكل الطاقم الطبي ملائكة هالأرض حارسينا لتحموا حياتنا".

وكانت قد شاركت النجمة نانسى عجرم جمهورها بصورة مختلفة علي غلاف مجلة "فوج" العالمية، بنسختها العربية، حيث ظهرت بها وهي ترتدي الكمامة الواقية، للتأكيد علي أهمية الإجراءات الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق، نفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن حملها للمرة الرابعة، حيث أكدت إنها ممتنة لربها ببناتها الثلاث ومكتفية بهن، حيث أكدت عدم صحة المعلومة قائلة: "لست حاملا والحمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام "، وذلك فى تصريحات صحفية لها. ولنانسي عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا.