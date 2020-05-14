شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور جديدة من فيلم ريان رينولدز القادم Free Guy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة 20th century عن 3 صور جديدة من فيلم Free Guy الجديد للممثل العالمى ريان ريندولدز، القادم إلى دور العرض فى 11 ديسمبر المقبل، بدلا من 3 يوليو المقبل، حيث تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا، الذى أثر على حركة صناعة وطرح الأعمال السينمائية، حول العالم، الفيلم من إخراج شون ليفى، ومن تأليف مات ليبرمان، زاك بن.



Free Guy



Free Guy



Free Guy

ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

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فيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك يتعاون كل من ريان رينولدز و المخرج شون ليفى من أجل العمل على فيلم جديد، من إنتاج شركة Skydance، سيلعب فيه رينولدز دور البطولة ويخرجه وينتجه ليفي، إلى جانب ديفيد إليسون، ودانا جولدبرج، ودون جرانجر من Skydance، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "deadline". يأتي ذلك بعد تعاونهم فى فيلم Free Guy، الذي سيطرح 11 ديسمبر المقبل.

الفيلم الجديد الذى لم يستقر على اسم له بعد سيدور حول رجل (رينولدز) يسافر إلى الماضى لتجنيد نفسه فى عمر الثلاثة عشر عامًا لمواجهة والده الراحل، ومن المقرر بدء الإنتاج نهاية العام الجارى.

كما تعمل شبكة Netflix على فيلم جديد مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة من الثمانينيات، Dragon's Lair، على أن يقوم الممثل العالمى ريان رينولدز، ببطولة العمل الجديد وإنتاجه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بالاشتراك مع شركات Vertigo Entertainment و Trevor Engelson of Underground، وغيرهم، سيقوم كل من دانييل و كيفين هاجمان، العمل الجديد.

وسيدور فيلم الـ Live Action الجديد، حول Dirk the Daring، وهو فارس ينطلق لإنقاذ الأميرة Daphne من التنين الشرير Singe والمعالج المسمى Mordroc، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بعد وقت قصير من طرح اللعبة، قامت شبكة ، ABC، بـ غنتاج مسلسل رسوم متحركة، استمر فى الفترة بين 1984 إلى 1985.