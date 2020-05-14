شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 98 عاما.. مسرح هوليوود بول يلغى حفلات الموسم الصيفى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسرح هوليوود بول الشهير فى لوس أنجلوس، أنه لن يفتح لموسم 2020، ويقول الموقع إن القرار تم اتخاذه استجابة لتوجيهات مسؤولى الصحة العامة وفى محاولة لحماية الفنانين والجمهور والموظفين من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يستوعب مسرح هوليوود باول، التى تتسع ساحته لأكثر من 17000 مقعد، حوالى 110 حفلات موسيقية كل صيف وهى واحدة من أكبر المدرجات الخارجية فى العالم، وفقًا للمكان، وتم إغلاقه لمدة 12 يومًا فى عام 1951 ولكن لم يتم إغلاقه أبدًا لموسم كامل منذ 98 عامًا.

فورد، مكان آخر فى الهواء الطلق يقع بالقرب من هوليوود بول، ولن يتم فتحه هذا الموسم، ويقول تقرير نقلته شبكة "CNN" الإخبارية، "إن هوليوود باول وفورد هما أكثر من مجرد أماكن للأداء.. إنها أماكن مميزة وتمثل التقاليد الصيفية التى لعبت دورًا فى تحديد لوس أنجلوس نفسها"، وذلك حسبما نقل عن جيل صمويل، رئيس هوليوود بول وكبير مسؤولى التشغيل فى لوس أنجلوس.

ويشار إلى أن الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، كان قد طالب بتعزيز اجراءات الصحة النفسية خلال السير فى مواجهة اجراءات تفشى فيروس كورونا المستجد، وغرد "تيدروس" عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "تذكرنا جائحة COVID19 مرة أخرى بأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية. مع اتساع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للوباء، يمكننا أن نتوقع زيادة فى الاكتئاب والقلق واضطرابات تعاطى المخدرات".

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وفى وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن أزمة فيروس كورونا ستنتهى لكن العمل لن يعود كما كان سابقا أبدا، متابعا: ستنتهى جائحة كورونا بشكل تدريجى لكن لن يكون هناك عودة للعمل بشكل اعتيادى، لا يمكننا أن نستمر بتغذية الخوف لكن يجب أن نكون مستعدين.

وكان قد أكد تاكيشى كاساي، مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، ضرورة الحذر عند اتخاذ تلك الخطوات، موضحا أن السجال الدائر بين مراعاة قواعد الصحة أو إنعاش الاقتصاد "انقسام كاذب"، وأنه يجب على الدول أن تبقى يقظة حتى عندما تتحرك لرفع القيود.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادى بحسب موقع العربية، أنه لا يجب التعجل فى إعادة فتح الاقتصادات، ويجب القيام بها بحذر، موضحا أنه يتعين على العالم خلق طبيعية جديدة لا يتعين علينا فيها الاختيار بين الصحة والحياة.

ولفت مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ إلى أنه يجب على الدول تعزيز أنظمتها الصحية، ووضع تدابير للكشف المبكر والعزل وتتبع الحالات، والتأكد من الاستعداد لاحتمال تفشى المرض بالمجتمع على نطاق واسع، موضحا أنه فى حالة حدوث عودة للمرض، يجب أن تكون الحكومات مستعدة أيضًا لإعادة الإجراءات الصحية الصارمة، حيث يظل الجميع فى خطر حتى تطوير لقاح.