شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل أحد المشاهدين بعد موت هشام فى مسلسل خيانة عهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ صناع مسلسل "خيانة عهد"، المتابعين والجمهور، بموت شخصية "هشام" ابن عهد، والتى جسدها الفنان الشاب خالد أنور، وهو ما وضع المشاهدين فى حالة من الصدمة والدهشة، حيث لم يكن من المتوقع أن يموت هشام بهذا الشكل.



جانب من الفيديو

موت هشام فى مسلسل "خيانة عهد"، انعكس على المشاهدين، حيث نشر خالد أنور، فيديو لأحد الأشخاص، يتحدث مع والدته عن مشهد وفاة هشام، حيث صُدمت الأم، ولا تصدق أن هشام قد مات، قائلة، "كتير على يسرا كده .. هشام مامتش . طالما أنا مش مستوعبة وقلبى مش مطمن لا يبقى هو مامتش .. انا ضد أن هو مات .. أنا هعمل شاى علشان أفكر إيه اللى حصل".



من الفيديو

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف مساء، وهو من بطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.