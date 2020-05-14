شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا غاضبة من سوء الأوضاع فى لبنان: موت بطيء للشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة نيكول سابا، عن غضبها من سوء الأوضاع فى لبنان، قائلة:" ما يحدث هو موت بطيء للشعب، موت للأعصاب وللدماغ وللأحلام وللآمال".

وقالت نيكول سابا فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "ما يحدث هو موت بطيء للشعب.. موت للأعصاب وللدماغ وللأحلام وللآمال.. وبلبنان عم ينلعب على هالشي كتير منيح وعم بتمّ استغلال موضوع كورونا لأشياء سياسة أخرى. قرّبت الأمور تتوضّح وتنفجر!".

نيكول سابا

وفى سياق آخر شنت النجمة اللبنانية نيكول سابا، هجوما لاذعا على منتقدى ظهورها بدون مكياج وبدون تسريحة شعرها، قائلة: "أنا مبسوطة بحالى وعلى طبيعتى.. ! تعلموا الذوق وبعدين علقوا".

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ونشرت نيكول، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها بدون أى مكياج، صحبتها بتعليق: "هالرسالة لبعض يلى ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم، يعنى إذا هيك وشفتونى ساحرة على انو شعرى بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا، يبقى اسمحولى قلكن انكن بلا نظر، الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الأشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على 15 كيلو بويا وميك اب والف فيلتر!! انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب، ما فالحين الا بالانتقاد عالرايح والجايى".