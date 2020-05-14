شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة صدام جنيفر لوبيز مع زوجة أليكس رودريجيز السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل دخلت جينيفر لوبيز فى صدام مع زوجة إليكس رودريجيز السابقة؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أشار أحد المواقع إلى أن جينيفر لوبيز تتنازع مع زوجة خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز السابقة، وهو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المَعني بالتحقق من الشائعات التي تنتشر حول نجوم هوليوود، وذلك بعد التواصل مع إحدى المقربين من لوبيز وأليكس، والذى أشار إلى أن القصة كاذبة ومزيفة.

وكانت لوبيز قد ظهرت سكروتيس ورودريجيز بحفل تخرج ابنتهما ناتاشا، بينما كانت لوبيز أيضا في الصورة بالإضافة إلى توأميها إيمي وماكس.

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بدأت الشائعة بنشر موقع globe تقريرا يقول إن جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز يعيشان حياة مستقرة وسعيدة مع أبناء كل منهما من زيجته السابقة ، ومع ذلك أدعى أحد "المصادر" أن علاقة لوبيز وسينثيا سكورتيس زوجة رودريجيز السابقة هي حقا علاقة متوترة بنسبة كبيرة وإليكس يحاول دائما تهدئة الأمور بين لوبيز وسينثيا .

وادعى المصدر أن لوبيز تحاول دائما إقناع رودريجيز بتخفيض مصروفات إعالة أبنائه ومدفوعات ونفقات زوجته السابقة، وتشعر جنيفر أن سكورتيس قادرة على كسب المال لأنها تحمل درجة الماجستير فى علم النفس، بينما تشترى لوبيز لابنتى رودريجيز مستحضرات التجميل والعطور والملابس الفاخرة وكأنها تحاول شراء حب ابنتيه.