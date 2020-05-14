بصور مثيرة.. مادونا تكشف عن آخر تفاصيل حالتها الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تترك النجمة العالمية مادونا فرصة إلا وتظهر بإطلالات مثيرة، وذلك لخطف الأضواء نحوها، حتى ولو كانت تتحدث عن أمر لا يستحق هذا، مثل الحديث عن حالتها الصحية.
نشرت النجمة مادونا البالغة من العمر 61 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، صورة مثيرة التقطتها بطريقة الـ"selfie" ظهرت بها النجمة الشهيرة مرتدية lingerieوهو ما يجعل البعض يتوقع أنها تستعرض جمالها، لكن بمجرد قراءة التعليق التى كتبته مادونا ستتعرف على بعض أسرار حالتها الصحية وعلاجها.
وأكدت مادونا أنها مستعدة للخضوع للعلاج التجديدى للغضروف المفقود فى الركبة.. واستكملت سأقفز لأعلى ولأسفل إذا استطعت بعد 8 أشهر من الألم".
مادونا
وكانت ملكة البوب مادونا قد ألغت عددا من حفلاتها الغنائية ضمن جولتها Madame X Tour وذلك بسبب الإصابات المتكررة بركبتها والتى تشعرها بحالة من الألم الشديد وذلك قبل أشهر من ظهور فيروس كورونا covid-19 الذى تسبب فى توقف الأحداث الفنية فى العالم.
وبالرغم من الآلام التى عانت منها مادونا طوال الـ8 أشهر الماضية إلا أن ذلك لم يمنعها من الحفاظ على جسدها ممشوقا ومذهلا.
مادونا
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