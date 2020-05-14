شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تعليقا على أزمة كورونا: سيمضى كل مر وما زال هناك ضحكات لم تخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن تفاؤلها وأملها فى مرور أزمة كورونا التى يعيشها العالم وأدت إلى الإغلاق فى الكثير من دول العالم، وشاركت يارا صورة لها عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر" وعلقت "لا بأس، سَيَمْضي كُلّ مُرّ وَسَيُسعِدُكَ اللّه بِمَا تَتَمَنّى، وما زالَ هُناك ضَحكات لَم نَضحَكها بَعْد، وسَعادات مُخَبّأة في جَيْب الأيَّام لَم نَعِشها بَعد، وما زال في العُمر خبايا جميلة تَنتَظرُنا بإذن اللّه".

ويحرص عدد من الفنانين طوال شهر رمضان مشاركة متابعيهم بالأدعية اليومية عبر حساباتهم المختلفة، حيث شاركت الفنانة يارا جمهورها مؤخرا صورة لها ظهرت وهى تضع شالا على رأسها، وأرفقت الصورة بدعاء قائلة "ربى فى هذه الساعة، اجعل لكل من يمر بضيق فرجا… ولِكل مهموم راحة… ولكل حزين سعادة… ولكل داع إجابة… ولكل مريض شفاء يا رب".

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الفنانة اللبنانية يارا

كما شاركت يارا جمهورها بصور لها فى أول مرة تخرج بها من منزلها بعد فترة الحجر المنزلى التى اتبعته خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا، حيث علقت قائلة "وهَيْك كانت أوّل طَلعَة من بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغنى عنهم.. مين بيحكى مع الأكل والخضار والفواكه متلى".

وكانت قد عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن اشتيقاها لمباريات كرة القدم وفريقها المفضل برشلونة بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأكيدًا على عشقها للبارسا، نشرت يارا صورتها وهى ترتدى تيشيرت الفريق الكتالونى، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت يارا فى تعليقها على الصورة "خلال هذا الحجر الصحى، حتى لو كنت فى واحدة من أجمل المدن فى العالم مثل دبى، يمكنك الرجوع إلى الأشياء التى تحبها أكثر.. أحب وأفتقد فريق برشلونة المفضل لدى، ولا يمكننى الانتظار حتى أراهم يلعبون ويملأون الملاعب مرة أخرى"، وأضافت "اشتقنا كتير لمباريات برشلونة.. إن شاء الله يرجعوا كمان لأنو فيه غير فرق رجعت.. مين بيتذكّر كم نقطة كان عندهم برشلونة قبل توقّف الدّورى؟".