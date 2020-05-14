شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى أكثر من عمل.. عبد الرحمن القليوبى: ياسر جلال رشحنى لـ"الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الشاب عبد الرحمن القليوبى فى السباق الرمضانى لهذا العام فى عدة مسلسلات، واستطاع أن يلفت أنظار المشاهدين إليه، خاصة بعد تجسيده لشخصية "عبد الله"، وهو عسكرى مجند بمسلسل "الاختيار"، الذى استشهد فى حادث الفرافرة الإرهابى، كما يشارك فى مسلسل "فلانتينو"، للنجم الكبير عادل إمام، ومسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال.

وقال القليوبى، فى تصريحه لـ"الخليج 365"، "أجسد دور فاندام في مسلسل "فلانتينو"، والذى شاركت فيه عن طريق محمد حجاج الكاستينج دايركتور، فقد أتاح لى الفرصة للوقوف أمام الزعيم عادل إمام، لذا أتوجه له بالشكر، وفاندام فرد من عصابة محسن منصور ويعد ذراعه اليمنى مع رفيقه باتمان، وخلال الأحداث يتضح غباءهما الذى يقودهما فى النهاية إلى السجن، وقد سعدت بالعمل مع الزعيم عادل إمام الذي يعتبر شرف لكل فنان، فهو فنان حقيقي وأتمني أن اعمل معه مرة أخرى.

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أما عن مشاركتى في مسلسل "الفتوة"، فقد رشحني لها النجم ياسر جلال، فيعد ذلك التعاون الثاني بيننا بعد مسلسل "رحيم"، فالفنان ياسر جلال يؤمن بي وبموهبتى، وانا أحب العمل معه دائما، لأنه مريح ويدرك دائما أن نجم العمل هو من يستطيع أن يجعل كواليس عمله مريحه من خلال منع أى ضغوطات لذلك العمل معه له متعة خاصة، وأجسد في الفتوة دور حنوءة الشخص الذي يعمل في ورشة نحاس بالجمالية ، وهو يمتاز بالجدعنة وكتمان السر لذلك كان الصديق المقرب لياسر جلال ، ويقتل في النهاية بسبب القتاوة.

وأجسد فى مسلسل الاختيار دور العكسرى عبد الله الصعيد، الذى يعيش مع أخوه محمود حافظ وولدته إنعام سالوسة، وقد رشحنى للدور مخرج العمل دكتور بيتر ميمى، ويعد ذلك التعاون الثاني أيضا بعد فيلم موسى للنجم كريم عبد العزيز، لكنه لم يعرض بعد ، وقد توقعت نجاح مسلسل الاختيار منذ اللحظة الأولى بسبب فريق العمل الذي أعتدنا علي تقديمه لأعمال ناجحة ، وكذلك قصة المسلسل التي تمس الحس الوطنى لدى الجميع.