شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يطرح 3 أدعية جديدة بمناسبة العشر الأواخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد عدوية مع الشاعر الغنائى يحيى مرسى فى 3 أدعية دينية جديدة، من المقرر طرحها خلال ساعات وعلى مدار العشر الأواخر من شهر رمضان، الأولى بعنوان "100 ضيقة" ألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أحمد العسال، والثانية "لا إله إلا الله"، ألحان مصطفى شكرى، وتوزيع أحمد العسال، والدعاء الثالث "غلطت كتير" ألحان مصطفى شكرى، وتوزيع أحمد العسال.
كان محمد عدوية قد طرح مؤخرا دعاءً دينياً بعنوان "رب أنا بدعيلك"، بمناسبة شهر رمضان الكريم، من كلمات السيد علي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وميكس وماستر أحمد حسام.
كما قدم محمد عدوية أغنية "آه يا سبع صنايع" تتر مسلسل "عمر ودياب"، وحققت نجاحا كبيرا وهى من توزيع ولحن أحمد طارق يحيى، والمسلسل من بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتألق فيها عدوية كعادته فى غناء تترات الأعمال الفنية.
وطرح مؤخرا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والذى جمعه بالمطربة جنات، وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.
الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".
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