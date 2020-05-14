شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم كريم قاسم "سواح" أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الخميس فيلم سواح بطولة كريم قاسم أونلاين فى 50 دولة بلغات مختلفة، منها فى دول الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا.

فيلم سواح شارك فى أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن، كما بدأ عرضه على أكثر من منصة إلكترونية في لوكسمبرج وبلجيكا، والفيلم من بطولة كريم قاسم وإخراج المصري الأصل أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذى يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة فى مسابقة عالمية للدى جى لكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجئ في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

ويعتبر فيلم سواح هو الفيلم الثالث لكريم قاسم الذي يعرض على NETFLIX وهو متاح من اليوم حيث يعرض له أيضاً فيلم ليل خارجي الذي احتل المراكز العشرة الأولى في مشاهدات مصر منذ انطلاقه علي المنصة كما عرض له الفيلم العالمي The First Line.

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ويشارك كريم في مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي يعرض يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎