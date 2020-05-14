غناء محمد نجاتي في الحلقة الـ 21 من يا انا ياجدو

تبدأ أحداث الحلقة الحادية والعشرون بغناء مرعي (محمد نجاتي) خلال أحياء احد الأفراح في فيلا يوسف (طارق صبري) واسماعيل (احمد بدير) .
وتحدث خلال الحلقة ذهاب جوليا حبيبة خليل (مدحت تيخا) الذي ينتحل أمامها شخصية يوسف الي فيلا الاخير وتقابل مرعي وعند وعندما تبلغهانها تأتي لخطيبها يوسف يتصل بقشطه (سارة سلامة) ليبلغها ذلك.
تتناول الاحداث حول إسماعيل وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلعالجميع لوفاة الجد حتى يحصلون على الميراث.
يذكر أن مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير، طارق صبري، سارة سلامة، محمد نجاتي، أحمد سلامة، مدحت تيخا، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي وإخراج عادل الأعصر.
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