فيديو.. إنجى أمين تطرح أحدث كليباتها بلدنا أحلى بينا

طرحت الفنانة إنجي أمين أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم بلدنا أحلى بينا، وجاء ذلك عبر قناة ART Palace الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. كليب بلدنا أحلى بينا من إخراج جمال أمل، والأغنية من كلمات سيد مختار، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حماده الحسيني. الحسيني. Advertisements يذكر أن نجمة ذا فويس إنجي أمين طرحت سابقاً ألبوم لعبة مكسرة، ويضم الألبوم على 8 أغاني أبرزهم: مجنونة بيه، أميرة الإحساس، لاقية كل حاجة، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.



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