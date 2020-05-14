في يوم حلو ويوم أحلى .. الكاتب علي حسن يستعيد أجمل أيام العمر

يحل الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ضيفا على الإذاعي أيمن عطية أبوالعطا في حلقة اليوم من برنامجه يوم حلو ويوم أحلى.

يختار يوم رزق ابنته آية كاجمل

أيام حياته الشخصية وهي الآن طبيبة امتياز بإحدى مستشفيات شرق القاهرة .. ويقول إنه لا يضاهيه يوم آخر إلا يوم رزق ابنه المهندس يوسف.

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وفي مسيرته المهنية يختار الكاتب الصحفي علي حسن يوم اختياره رئيسا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط باعتباره أجمل أيام مسيرته المهنية وتتويجا لها .

أما وطنيا فيختار الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ كأجمل أيام الوطن ويؤكد أنه اليوم الذي استرد فيه المصريون هويتهم ووطنهم.