فرصة نرجع أفضل .. كليب ناقش أزمة كورونا

حقق كليب فرصة نرجع نجاحًا كبيرًا، وذلك منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، حيث صنف الكليب بأنه الأفضل في مناقشة أزمة فيروس كورونا، والمعروف باسمه العلمي كوفيد 19.

وهنأت النجمة وفاء عامر صناع الكليب، قائلة: ألف مبروك لبسكال مشعلاني وإيساف والفريق العمل وأستاذ أحمد حسني على الأغنية الجميلة دي إلي

بتعبر عن الظروف الحالية.

كما هنأ النجم إدوارد النجمين باسكال مشعلاني وإيساف خلال برنامجه "القاهرة اليوم"، على كليبهم المتميز، والذي يناقش ويبعث الأمل بعد انتشار فيروس كورونا، والذي أحدث تغيير في الظروف البيئية للعالم، ومن ناحيتها كشفت باسكال خلال البرنامج

كواليس الكليب.

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كما هنأ الإعلامي أحمد موسى القائمين على الكليب، وجاء ذلك عبر برنامجه "على مسئوليتي"، حيث أجرى مكالمة هتافية لباسكال، والتي تحدثت عن الأزمة الجارية.

يذكر أن كليب فرصة نرجع من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر وإشراف فني أحمد حسنى، وإنتاج يوث برودكشن، ومدير تصوير لبنان بول عقيقى، ومدير تصوير مصر إسلام عبد اللطيف ومونتاج محمد عبد المالك وإخراج فادى الياس.