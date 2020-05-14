نجمات استغنين عن الملابس الداخلية فهكذا ظهرن بفساتينهن

ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي الإطلالات الجريئة التي تطل بها النجمات العالميات سواء على السجادة الحمراء في المهرجانات العالمية أو في العديد من المناسبات الهامة، في هذا التقرير نستعرض صور فنانات استغنين عن الملابس الداخلية في اطلالتهن فكيف بدين في فساتينهن:

النجمة العالمية ​جنيفر لوبيز​ ارتدات في احدى المناسبات فستاناً من دون ملابس داخلية فلم يفقد الفستان شكله أو فكرته، وكانت هذه الإطلالة شهيرة جداً.

​بيونسيه​ سارت على درب لوبيز وراتدت احد الفساتين من دون ملابس داخلية وصرحت علنا عن ذلك حيث اشارت الى انه فرض عليها الظهور بهذا الشكل.

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عارضة الأزياء البولندية Anya Rubik تخلت عن ملابسها الداخلية في احدة الإطلالات لأن فستانها كان يتطلب ذلك.

Joanna Krupa وهي عارضة أزياء أميركية ظهرت فى إحدى الحفلات بإطلالة الجريئة، وتخلت فيها عن ملابسها الداخلية تماماً.