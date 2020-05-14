ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا من حجر منزلي وانقطاع عن إحياء الحفلات والنشاطات الفنية على اختلافها، ومع ما يبدو من سوداوية في المشهد العام، إلا أن الفنانة اللبنانية ​إليسا​ أشاعت في خضم كل هذا شعاع الفرح والأمل والتفاؤل بأغنيتها هنغني كمان التي شاركتها فيها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي وحقق كليب الأغنية نجاحاً تخطى الحدود ليصل أصداؤها إلى العالمية وتتبوأ مركزاً متقدما في قائمة الأغنيات الأكثر استماعاً.

لكن إليسا لا تقف عند حدود، وهي وعدت جمهورها بمفاجأة فنية ثم كشفت أنها بالفعل ستثلج قلوب محبيها بطرحها أغنية منفردة من ألبومها الجديد على عيد الفطر.

وأجرت إليسا نوعاً من الاستفتاء لجمهورها ومتابعيها لاستمزاج رأيهم حول أي أغنية يفضلون، وكانت أغلبية الآراء مستقرة على أغنية ​قهوة الماضي​ من كلمات الشاعرة ​سهام الشعشاع​ وألحان ​محمد رحيم​.

وتتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغاني الألبوم باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد استفتاء جمهورها..إليسا تستقر على هذه الأغنية لطرحها في العيد-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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