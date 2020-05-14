سيرين عبد النور تهنئ جوزيف عطية بعيد ميلاده -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم الخميس في الرابع عشر من أيار ذكرى ميلاد الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ الذي يكمل اليوم اعوامه الـ33.

وقد تلقى جوزيف من الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ أولى التهاني فعلقت في منشور على صفحتها الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي :"عيد ميلاد سعيد حبيب قلبي"، ورد جوزيف فكتب :"سيرووو بحبك شكرا".

إشارة إلى أن آخر أعمال جوزيف عطية غناءه أغنية "​الناس بواب​" من مسلسل الساحر وذلك على يوتيوب، وهي من كلمات علي المولى وتوزيع والحان فادي مارديني.

من موقع الخليج 365 نتمنى بدورنا لـ جوزيف عطية عيد ميلاد سعيداً في ظروف أفضل وأن يعيده الله عليه بالسعادة والصحة والنجاح الدائم.

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