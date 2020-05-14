صابر الرباعي لـ الطاقم الطبي في مواجهة كورونا "محنة وَتَتَعَدَّي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بادر الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ إلى توجيه الشكر وبث الأمل في نفوس جمهوره ويكرّم الطاقم الطبي على المجهود الكبير الذي بذلوه في الأزمة الأخيرة بطريقته الخاصّة.

وطرح الرباعي لهذه المناسبة أغنية منفردة خاصة كتب كلماتها الشاعر التونسي حاتم القيرزاني ولحنها، تتغنّى بكلمات جميلة فيها الكثير من المعاني الانسانيّة بإرادة الحياة وبالأمل وتثّمن المجهود الذي بذله الأطبّاء من أجل الانسانيّة في هذه المحنة.

وقد حظيت الأغنية بتفاعل كبير من قبل جمهور الفنّان التونسي واستطاعت بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع يوتيوب ان تحصد أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.

و تقول كلمات الأغنية:

محنــة و تتعــــدى و تــــــزول الشــدة و ما يـــدومش حـال

لكن لابد مع طول المدة يبقــى فـــــي البـــــال

كل واحد عانى و من جهده عطانا

وضحــى بالغالـــي أيــــام وليالـي

لي ناكر ذاتو و خاطر بحياته من غير تفكير لطبيب الشافي علينا

مش خافي قلبه لكبير يلي تجمعتـوا على فعل الخير و حييتو نفوسنـــا

يلي اطوعتـــوا بهمـــة وضمير يا تـــاج ريوسنــا

انتـم ابطالنــــا نسانـــا و رجالنــــا

نــــورتو علينــــا ظــــــلام ليالينـــــا