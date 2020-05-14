أريانا غراندي تحسم موقفها من طرح ألبومها

ميرنا وليد - بيروت - حسمت النجمة العالمية ​أريانا غراندي​ أمر موعد طرح ألبومها الجديد في ظل تفشي فايروس كورونا، مؤكدة أنها لن تطرح الألبوم خلال هذه الفترة.

وبررت النجمة الحاصلة على جائزة الغرامي الموسيقية أنها لا ترى أن هذه الفترة العصبية التي يمر بها العالم تناسب طرح الألبومات أو الأغاني المنفردة جديدة.

وصرحت أريانا غراندي في حوار تلفزيوني أنها تواصل كتابة وتأليف الأغاني في هذه الفترة لطرحها لاحقاً.

وقامت غراندي وزميلتها النجمة العالمية تايلور سويفت بتحويل مبالغ مالية عبر التحويلات البنكية الاونلاين للأشخاص الذين خسروا أعمالهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع Page six إن أريانا غراندي تحول مبالغ ما بين من 500 إلى 1000 دولار وتتكفل بمرتبات لما يقارب من 20 ألف شخص خلال هذه الأزمة.

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