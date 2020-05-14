بالفيديو.. ياسمين الخطيب تهين تامر امين بعد حديثه عنها: «أنت كاذب«

تحدث الإعلامى تامر أمين، عن علاقته بالفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب، وأسباب حرصه على اصطحابها معه فى البرامج التي يقدمها.

وقال تامر أمين في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: ”ياسمين الخطيب قابلتها من 5 سنين في حفلة عامة ولم أكن أعرفها وتعرفت عليها وأخبرتني أنها تعمل فنانة تشكيلية”.

وأضاف تامر أمين: “في هذا الوقت عجبني شكلها وطريقة تفكيرها، وعرضت عليها تقديم فقرة “آدم وحواء”معي في برنامج من “الآخر”، ووافقت وكانت تظهر مرة أسبوعياً، والفقرة حققت نجاحاً كبيراً”.

من جانبها خرجت ياسمين الخطيب، وكذبت ما قاله تامر أمين، حيث قالت: «أنت كاذب، فأنت لم ترشحني للعمل معك، ولم ألتق بك خارج الأستوديو«

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وأضافت ياسمين أن من رشحها لإدارة القناة هو شخص يعمل بفريق إعداد برنامج تامر أمين بقناة روتانا، ووافقت إدارة القناة بعد اللقاء الأول بيننا، لأنضم بعدها للبرنامج، ولم يكن هناك فضل من تامر أمين في ظهوري على الشاشة، لكن لا أنسى أنه استعان بي بعدما انتقل إلى قناة فضائية أخرى.



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