بيومي فؤاد بعد تبرُّئِه من مسلسل رجالة البيت: الجمهور فهم كلامي بشكل خاطئ

في جراءة غير معهودة صرح الفنان بيومي فؤاد، أنه لم يعجبه مسلسل «رجالة البيت»، وأن العمل لم يكن على المستوى المطلوب؛ لذلك فهو يعتذر للجمهور عن هذا العمل قائلاً: «إحنا كان دمنا تقيل جداً، وكنا سخفاء للغاية؛ لذلك فأنا بعتذر للناس».

وتسبب ما قاله بيومي فؤاد في أزمة كبيرة بينه وبين الفنان أحمد فهمي بطل المسلسل، الذي وجَّه له اللوم عما قاله عن العمل، وهذا ما جعل بيومي يتراجع عن تصريحاته تجنباً لغضب فهمي.

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وقال بيومي فؤاد إن الجمهور فهم كلامه بشكل خاطئ؛ حيث إنه كان يقصد أن بعض الجمهور لم يعجبه المسلسل، لذلك فهو يعتذر لهم عن ذلك الأمر، لكن هذا لا يمنع أن المسلسل حقق نجاحاً جيداً لدى بعض الجمهور.

مسلسل «رجالة البيت» من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وويزو وبيومي فؤاد، وإخراج أحمد الجندي.

