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شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الشعبية المصرية بوسي ضحية برنامج رامز مجنون رسمي والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
تحل اليوم في برنامج رامز جلال لعام 2020، الذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، المطربة الشعبية المصرية بوسي.
وتدور فكرة المقلب، من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانين بها، وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.
ويظهر رامز إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يأتي يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة ماء حتى يخرجه رامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.
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