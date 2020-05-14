دينا الشربيني تبالغ في الاستعانة بالبراندات في لعبة النسيان

May 14, 2020
لفتت الممثلة دينا الشربيني أنظار المشاهدين في دور “رقية” في مسلسل “لعبة النسيان” الذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك.
وظهرت دينا بسلسلة من الاطلالات حيث لفتت نظر الجمهور بستايل الذي اعتمدته وذلك بعدما تزينت بأفخم الماركات العالمية.
وقد لاحظ الجمهور الاختلاف بالستايل قبل وبعد الحادثة التي تعرضت لها دينا في العمل، خاصة أن قبل الحادثة ارتدت الفساتين الكلاسيكة وتزينت بالمجوهرات الضخمة، أما بعدما استفاقت من الغيوبة بدأت تطل بلوكات بسيطة ومريحة وعملية.
لكن دينا أكملت اطلالاتها بحقائب ذات ماركات عالمية باهظة الثمن منها حقيبة “شانيل”، ثم أطلت لاحقاً بحقيبة أخرى من دار “لويس فيتون”، اما الاطلالة الثالثة اختارت حقيبة من “سان لوران”.
فهل استعانت دينا الشربيني بأغراضها الشخصية أو ان شركة الانتاج هي من تكفلت بدفع التكاليف؟
وتلقى “الشربيني” إشادات حول أدائها دور رقية في المسلسل، وعن هذا الموضوع استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “هل أقنعكم أداء دينا الشربيني في مسلسل لعبة النسيان؟”
حيث أتت النتيجة 63% جداً و37% أبداً وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.
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